Polizei vermeldet vierten Drogentoten im Landkreis

Wie erst jetzt vorliegende Laborergebnisse deutlich gemacht haben, ist ein bereits am 5. April in einer öffentlichen Toilette am Weingartener Stadtgarten bewusstlos aufgefundener Mann an den Folgen eines akuten Drogen- und Alkoholkonsums verstorben. Bei dem 47-jährigen Mann handelt es sich nach Angaben der Polizei um den vierten Drogentoten des laufenden Jahres im Landkreis. Er wurde am 5. April gegen 16 Uhr von seinem Begleiter augenscheinlich bewusstlos in der öffentlichen Toilette vorgefunden. Ein alarmierter Notarzt stellte nach Reanimationsmaßnahmen vor Ort schließlich den Tod des 47-Jährigen fest.

Eine am Folgetag bei der Rechtsmedizin Ulm vorgenommene Obduktion erbrachte zunächst keine eindeutige Todesursache, teilte die Polizei gestern mit. Zwischenzeitlich liegen die Ergebnisse der veranlassten Laboruntersuchungen vor. Demnach verstarb der aus dem Raum Singen stammende Mann an einer Kombination aus Drogen und Alkohol.

Der 47-Jährige war den Ermittlungsbehörden seit langem als Konsument harter Drogen bekannt und hielt sich zeitweilig im Konstanzer Obdachlosenmilieu auf. Zuletzt war er in Singen wohnhaft. Anfang April war er zu Gast bei einem Bekannten in Weingarten und besuchte gemeinsam mit ihm den Stadtpark, so die Polizei in ihrem Bericht.