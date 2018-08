Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Freitag gegen 23.25 Uhr in der Kuenstraße in Weingarten ereignete. Wie die Polizei mitteilte, steifte der Fahrer eines dunklen Wagens beim Vorbeifahren einen in Höhe des Gebäudes Nr. 74 abgestellten VW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Laut Zeugen soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug vermutlich um einen Citroen Berlingo mit offener Heckklappe gehandelt haben, dessen Fahrer in Richtung Hähnlehofstraße davongefahren war. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrer des Autos geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, zu melden.