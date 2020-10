Polizei sucht Zeugen zu Fahrraddiebstahl

Obwohl es mit einem Schloss gesichert war, ist das schwarze Mountainbike eines Zehnjährigen am Mittwoch zwischen 14 und 15.30 Uhr am Gymnasium Weingarten gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, hat der Täter das Schloss durchtrennt. Es blieb zusammen mit dem Helm am Fahrradabstellplatz zurück. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes „Bulls Sharptail 3“.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weingarten unter der Telefonnummer 0751 / 8036666 zu melden.