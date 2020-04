Polizei sucht Zeugen von Fahrradunfall

Bei einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern auf dem Fahrradweg in der Schussentalstraße in Weingarten, ist am Montag gegen 16.30 Uhr eine 60-jährige Frau leicht verletzt worden. Zur genauen Ermittlung der Unfallursache sucht die Polizei noch Zeugen.

Den Angaben der 60-jährigen Frau zufolge befuhr diese den Fahrradweg entlang der Schussentalstraße, als kurz vor ihr ein Unbekannter mit seinem schwarzen Mountainbike aus einer Hauseinfahrt auf den Radweg fuhr und mit der 60-Jährigen kollidierte.

Hierdurch kam die Frau laut Polizeibericht zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher erkundigte sich kurz nach dem Befinden der Gestürzten, gab aber trotz Nachfrage keine Personalien an und teilte mit, dass er es eilig hätte, da er zur Arbeit müsse. Er entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort.

Der Unbekannte ist zwischen 17 und 21 Jahr alt, hat dunkelbraune, lockige und schulterlange Haare und war zur Unfallzeit schwarz bekleidet. Auf dem getragenen T-Shirt war im linken Brustbereich ein Firmenlogo erkennbar. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0751/803-6666 zu melden.