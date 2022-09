Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem VW hinterlassen, der am Donnerstag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Danziger Straße abgestellt war. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit laut Polizeibericht, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter der Telefonnummer 0751/8036666 entgegen.