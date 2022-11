Polizei sucht Zeugen nach Streit in Weingarten

Nach einem Streit zweier Männer in Weingarten haben Zeugen die Polizei eingeschaltet. Die zwei Männer sind am Samstagabend gegen 20.30 Uhr im Bereich des Trinkbrunnens am Kaufland in Streit geraten. Die Polizei berichtet, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei, die im Verlauf so drastisch gewesen sei, dass Zeugen die Polizei riefen.

Ob Kontrahent verletzt wurde, ist zunächst unbekannt

Bei einem der beteiligten Personen handele es sich um einen 31-jährigen polizeibekannten Mann. Dieser habe einen nicht angeleinten Hund dabei gehabt, der im Lauf des Streites an dem bislang noch unbekannten Kontrahenten hochgesprungen sei. Ob dieser dabei verletzt wurde, sei bisher nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, in Verbindung zu setzten.