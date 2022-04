Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei in Weingarten

Die Polizei Weingarten sucht aktuell nach den Beteiligten einer vermeintlichen Auseinandersetzung, zu der es am Montagabend in der Burachstraße in Weingarten gekommen sein soll.

Wie die Polizei mitteilt, meldeten mehrere Anrufer gegen 21.30 Uhr eine Schlägerei, bei der eine Person auch ein Messer bei sich führen könne. Die Polizei, die mit mehreren Streifen anfuhr, fand jedoch keinen der Beteiligten mehr vor. Diese seien, so die Zeugen, zu Fuß geflüchtet. Ein geparkter Pkw, an dessen Außenspiegel ein Schaden von rund 200 Euro entdeckt wurde, sei wohl von einem der Beteiligten beschädigt worden. Ob bei der Auseinandersetzung jemand verletzt wurde, ist ebenso unbekannt wie der genaue Hergang. Lediglich, dass eine der Personen einen roten Pulli und eine weitere ein weißes Sweatshirt getragen haben soll, ist bekannt. Eine Fahndung der Polizei brachte keine weiteren Erkenntnisse.