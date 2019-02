Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei

Über Notruf hat laut Polizeibericht am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr ein Zeuge gemeldet, dass es in einer Discothek in der Straße Beim Ried zu einer Schlägerei zwischen 15-20 Personen gekommen sei und mehrere Personen verletzt seien. Zudem wollte der Zeuge einen Elektroschocker gesehen haben.

Vor Ort konnte keine Schlägerei mehr festgestellt werden. Ein 31-Jähriger, der jedoch gegenüber den Beamten keinerlei Angaben machen wollte, konnte verletzt vor der Disothek vorgefunden werden.