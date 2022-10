Polizei sucht Zeugen einer möglichen Messerattacke

Ein 38-jähriger Mann hat am Freitagabend gegen 21.25 Uhr den Einsatz mehrerer Polizeistreifen sowie des Rettungsdienstes ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann den Notruf gewählt und angegeben, eine Stichverletzung erlitten zu haben. Den kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten gegenüber habe er angegeben, von einer ihm unbekannten Person attackiert worden zu sein. Was genau geschehen war, konnte er angeblich nicht angeben. Seine Verletzungen seien leicht und nur oberflächlich gewesen. Bei der Überprüfung der näheren Umgebung habe die Polizei keine Hinweise auf eine tatsächlich stattgefundene Auseinandersetzung im Bereich der Gartenstraße / Stadtgarten feststellen können. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/803-6666, in Verbindung zu setzen.