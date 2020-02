Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen

Beim Linksabbiegen ist ein Auto am frühen Dienstagabend in der Daimlerstraße mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Laut Polizeibericht habe sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und suche sowohl ihn als Zeugen. Gegen 17.45 Uhr fuhren zwei Radfahrer auf dem Radweg der Daimlerstraße in Richtung Niederbieger Straße. Als sie die Einmündung Benzstraße überquerten, bog von der Daimlerstraße ein weißer SUV mit Ravensburger Kennzeichen nach links ab. Dabei erfasste das Auto einen der beiden Fahrradfahrer, der stürzte. Er verletzte sich leicht. Der Autofahrer hielt an, sprach kurz mit dem 14-jährigen Leichtverletzten und fuhr dann weg. Das Polizeirevier Weingarten bittet den Unfallverursacher und Zeugen, sich persönlich oder telefonisch unter 0751/8036666 zu melden.