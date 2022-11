Polizei sucht Unfallbeteiligte

Nachdem am Donnerstag in der Siemensstraße zwei Autos zusammengestoßen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 19 Jahre alte VW-Fahrerin bog laut Polizeibericht gegen 13 Uhr von der Siemensstraße in die Boschstraße ab und prallte dabei mit einem kleinen silbernen Pkw zusammen, dessen Fahrerin von der Boschstraße in die Siemensstraße abbiegen wollte. Die Fahrerin des silbernen Kleinwagens hielt zunächst kurz an, fuhr dann aber davon, ohne ihre Personalien anzugeben oder sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch den Zusammenstoß entstand am VW ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Weingarten bittet Personen, die Hinweise zu der flüchtigen Fahrerin geben können, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 66 66 zu melden.