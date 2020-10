Polizei sucht rotes Auto

Die Polizei in Weingarten sucht nach dem Fahrer eines vermutlich Rot lackierten Autos, das am Montag gegen 10.10 Uhr und 11.30 Uhr einen auf dem Parkplatz des Syrlincenters in Weingarten geparkten Mazda CX5 gestreift hat.

Laut Pressemitteilung habe der Unbekannte das Weite gesucht, nachdem er das abgestellte Auto an der Fahrerseite beschädigt hatte. Der Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.