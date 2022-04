Polizei sucht Motorradfahrer nach Unfall in Burachstraße

Nach einem Verkehrsunfall in der Burachstraße am Mittwoch gegen 9.30 Uhr sucht die Polizei einen beteiligten Motorradfahrer. Der Fahrer einer vermutlichen schwarzen KTM überholte in der Straße einen Nissan, dessen 20 Jahre alter Fahrer gerade nach links abbiegen wollte und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Motorradfahrer fuhr nach einem Gespräch mit dem Nissan-Fahrer ohne das Hinterlassen seiner Daten weiter und wird nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/803 66 66 bei der Polizei Weingarten zu melden.