Polizei such Beteiligte an Unfall in Weingarten

Bei einem Unfall in der Liebfrauenstraße in Weingarten ist am Sonntag gegen 9.20 Uhr ein Motorrad beschädigt worden. Die Polizei ist auf der Suche nach einer Unfallbeteiligten.

Die Polizei beschreibt den Unfallhergang wie folgt: Nachdem ein 29-Jähriger mit seinem VW die dortige Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung befahren hatte, musste die entgegenkommende Unbekannte abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Ein nachfolgender 47-jähriger Motorradfahrer bremste ebenfalls und stürzte. Die Unbekannte sah kurz durch die geöffnete Fahrertür nach dem 47-Jährigen und setzte dann ihre Fahrt fort. Der Zweiradlenker blieb unverletzt. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt gegen die Unbekannte wegen Unfallflucht und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0751 / 8036666 entgegen.