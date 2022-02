Polizei stoppt Raser in der Ravensburger Straße

Ein empfindliches Bußgeld kommt auf mehrere Autofahrer zu, die am Donnerstagabend deutlich zu schnell in der Ravensburger Straße in Weingarten unterwegs waren, teilt die Polizei mit.

Die knapp 70 Stundenkilometer eines 35-jährigen Dacia-Fahrers konnten nur durch einen 20-Jährigen getoppt werden, der noch schneller in die Messstelle der Polizeibeamten fuhr und damit unrühmlicher Spitzenreiter war. Da der Ford-Fahrer selbst angab, bereits vor kurzer Zeit in ähnlicher Weise negativ aufgefallen zu sein und er zudem noch in der Probezeit ist, droht ihm neben einem Bußgeld im dreistelligen Euro-Bereich eine Führerschein-Nachschulung.

Geschwindigkeit ist nach Angaben der Polizei neben Ablenkung und Alkohol beziehungsweise Drogen am Steuer mit eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle. Die Fahrer würden mit ihrem rücksichtslosen Verhalten oft nicht nur das eigene, sondern auch das Leben anderer Verkehrsteilnehmer fahrlässig aufs Spiel setzen, weshalb die Polizei auch weiterhin ein großes Augenmerk auf die Verkehrssicherheitsarbeit lege.