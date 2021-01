Polizei schnappt Exhibitionisten in Weingarten

Die Polizei hat am Montag einen 38 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, nachdem dieser in der Öffentlichkeit sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hatte. Gegen 16 Uhr verständigte eine Verkäuferin laut Polizeibericht über Notruf die Polizei, weil ein Mann über einen längeren Zeitraum vor dem Schaufenster ihres Geschäfts in der Innenstadt stand und onanierte. Die Beamten trafen den 38-Jährigen auf frischer Tat an und nahmen ihn fest.