Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Sachschaden im hohen vierstelligen Euro-Bereich ist am Mittwoch gegen 17.15 Uhr an der Sporthalle des Gymnasiums in der Brechenmacherstraße in Weingarten entstanden, als eine Papiertonne in Flammen aufging.

Wie die Polizei berichtet, griff das Feuer auf zwei weitere Container und die Außenverkleidung der Sporthalle über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Laut Polizeibericht schließen die Beamten eine mögliche Brandstiftung derzeit noch nicht aus und haben die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 zu melden.