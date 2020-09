Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Im Ausnüchterungsgewahrsam ist ein 27-Jähriger am Donnerstag gegen 20.45 Uhr in Weingarten gelandet. Der deutlich betrunkene Mann hatte sich laut Polizei zuvor im Eingangsbereich eines Einkaufmarkts aufgehalten und dort herumgeschrien, obwohl er dort Hausverbot hat. Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung erteilte dem 27-Jährigen einen Platzverweis, dem er nur widerwillig nachkam. Etwa 45 Minuten später suchte er zu Fuß die Wache des Polizeireviers auf und schrie dort wieder herum. Nachdem er sich nicht beruhigte, wurde er von den Beamten zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.