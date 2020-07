Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Ein 31-jähriger Mann, der am Montagabend von Beamten der Rauschgiftermittlungsgruppe vorläufig festgenommen wurde, steht im Verdacht, illegal mit Drogen gehandelt zu haben. Auf die Spur des mutmaßlichen Drogendealers waren die Ermittler gestoßen, als sie nach Hinweisen aus der Bevölkerung am Montagabend eine Personengruppe im Stadtgebiet von Weingarten kontrollierten und im Rucksack eines 37-Jährigen vier Päckchen mit Marihuana auffinden konnten.

Wie die Polizei mitteilt, fanden die Beamten bei der Durchsuchung des 37-Jährigen, der angab, wohnsitzlos zu sein, ferner den Schlüssel zu einer Wohnung, die auf richterliche Anordnung wenig später ebenfalls durchsucht wurde. In dieser stießen die Drogenfahnder nicht nur auf den 31-jährigen Beschuldigten, der gerade mit einer weiteren Person einen Joint rauchte, sondern in einem Zimmer auf einen Karton mit über 1,2 Kilogramm Marihuana, zwei Tütchen mit Amphetamin und über 2600 Euro Bargeld, das vermutlich aus Drogengeschäften stammt. Die Polizisten nahmen den 31-Jährigen, der griffbereit hinter der Wohnungstür einen Baseballschläger stehen hatte, vorläufig fest und stellten die Drogen samt Bargeld sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt, der gegen den 31-Jährigen wegen bewaffnetem unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge die Untersuchungshaft anordnete. Der 37-Jährige, in dessen Rucksack am Montagabend die vier Päckchen mit Marihuana aufgefunden werden konnten, hat sich ebenfalls wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.