Polizei klärt Herkunft von Kupferplatten

Ein unbekannter Mann hat am Freitag eine größere Menge Kupferplatten bei einem Metallverwerter in Weingarten angeliefert. Als der Verwerter den Lieferanten nach deren Herkunft fragte, verließ dieser das Betriebsgelände und ließ die Platten zurück. WIe dei Polizei mitteilt, stammen die Kupferplatten möglicherweise aus Schaltschränken. Nachdem der Lieferant in den folgenden Tagen nicht wieder bei dem Verwerter auftauchte, wandte sich der Betriebsinhaber des Metallhandels an die Polizei. Um Hinweise zum Lieferanten oder den Kupferplatten bittet die Polizei Weingarten, Telefon 0751 / 8036666.