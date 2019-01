Polizei geleitet Radfahrer in eine Fachklinik

Als eine Streifenwagenbesatzung am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr einen 53-jährigen Radfahrer anhalten und überprüfen wollte, versuchte dieser laut Bericht davonzufahren.

Der Mann war zuvor Verkehrsteilnehmern aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf der L 317 aufgefallen. An der Einmündung Herinrich-Schatz-Straße/Konrad-Huber-Straße in Weingarten fuhr der 53-Jährige trotz roter Ampel in den Einmündungsbereich ein. Beim Versuch, den Radfahrer aus dem Streifenwagen heraus in der Schussenstraße zum Anhalten zu bewegen, reagierte der Mann mit lautstarken Beleidigungen. Erst in einer Sackgasse konnten die Polizisten den 53-Jährigen stellen und überprüfen. Da dieser nur herumbrüllte und sich psychisch auffällig verhielt, nahm ihn die Streifenwagenbesatzung in Gewahrsam und brachte ihn in eine Fachklinik.