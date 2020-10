Polizei findet Drogen bei Autofahrer

Ein 19-jähriger Autofahrer, der am Dienstag gegen 19.20 Uhr in der Friedhofstraße in Weingarten von der Polizei angehalten und kontrolliert worden ist, habe Anzeichen einer Drogeneinwirkung gezeigt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nachdem die Polizisten in dem Fahrzeug zwei Tütchen mit Cannabis gefunden hatten, gab der junge Mann zu, zuvor einen Joint geraucht zu haben. Der 19-Jährige musste deshalb die Beamten zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Anschließend untersagten sie dem Autofahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Dieser hat sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.