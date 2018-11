Polizei fahndet nach Brandstifter und bittet um Hinweise

Wegen Brandstiftung hat die Polizei die Ermittlungen gegen einen unbekannten Täter aufgenommen. In der vergangenen Nacht gegen 3.15 Uhr wurden im Bereich des Hauseingangs und an zwei Stellen der zugehörigen Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Waldseer Straße in Weingarten Feuer gelegt.

Die Feuerwehr aus Weingarten löschte die Brandstellen so schnell, dass niemand verletzt wurde. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 5.000 bis 10.000 Euro.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, mit dem Kriminalkommissariat Ravensburg, Tel. 0751 803-0, Kontakt aufzunehmen.