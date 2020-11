Polizei erwischt betrunkenen Mini-Fahrer

Mit gut einem Promille war ein 43-jähriger Mini-Fahrer am Samstag gegen 2 Uhr in Weingarten unterwegs, als er von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten nun ein Fahrverbot, Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein empfindliches Bußgeld.