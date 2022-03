Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer

Wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes ist eine Polizeistreife am Sonntagmittag auf einen alkoholisierten Autofahrer in der Ettishofer Straße in Weingarten aufmerksam geworden.

Bei einer Kontrolle des Mannes ergab ein Atemalkoholtest laut Bericht einen Wert von mehr als einem Promille, weshalb ihm in einem Klinikum Blut abgenommen wurde. Sollte die Blutuntersuchung ebenfalls einen zu hohen Wert ergeben, hat er mit einer Strafanzeige zu rechnen. Seinen Führerschein behielten die Beamten an Ort und Stelle ein.