Polizei erwischt betrunkene Radfahrer

Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizisten in der Nacht auf Donnerstag gegen 2 Uhr in der Doggenriedstraße zwei betrunkene Radfahrer kontrolliert. Laut Polizeibericht ergaben die Atemalkoholtests beim 23-Jährigen einen Wert von 1,8 Promille, der 25-Jährige wies 1,9 Promille auf. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht, dort wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Eine Weiterfahrt wurde den Männern untersagt. Wegen Trunkenheitsfahrt müssen sich beide nun verantworten.