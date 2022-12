Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und Bedrohung

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Bedrohung ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 58-Jährigen. Offensichtlich erbost darüber, dass sein abgeschleppter Pkw bereits am Tag zuvor als Pfand zurückgehalten wurde, fuhr der Mann laut Polizeibericht am Sonntagmorgen mit einem anderen Auto auf das Gelände eines Abschleppdienstes in der Waldseer Straße. Aufgrund seiner wohl überhöhten Geschwindigkeit verursachte er dann einen Unfall, indem er gegen ein geparktes Firmenfahrzeug prallte. Weil der Tatverdächtige beim Aussteigen zudem ein Messer in der Hand hielt, schloss sich ein anwesender Mitarbeiter im Firmengebäude ein und verständigte die Polizei. Der Pkw des 58-Jährigen wurde von der Firma am Vorabend nicht herausgegeben, weil der Mann die offene Rechnung der Abschleppkosten nicht begleichen wollte oder konnte. Bereits im Zuge dessen hatte der Mann den Mitarbeiter verbal bedroht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 58-Jährige aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht.