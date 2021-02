Polizei ermittelt Fahrrad-Dieb

Nachdem einer 26-jährigen Frau am vergangenen Samstag in Weingarten ihr Fahrrad aus dem Hausflur entwendet worden war, hat sie es nun wieder.

Die junge Frau hatte ihr Fahrrad nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 16 Uhr an einem Supermarkt wiedererkannt und die Polizei verständigt. Die Beamten fanden heraus, dass ein 31-jähriger Tatverdächtiger zuvor versucht hatte, den platten Reifen an dem Fahrrad der Frau mit einem abmontierten Reifen eines anderen Fahrrads zu ersetzten. Der Mann gelangt nun wegen Diebstahls zur Anzeige.