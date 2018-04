Polizei erfährt erst nach 30 Minuten vom Amokalarm

Vor drei Jahren hatte eine Häufung von Amok-Fehlalarmen an Schulen im Schussental und Landkreis Ravensburg monatelang die Verantwortlichen beschäftigt. An der Kuppelnauschule Ravensburg, am Gymnasium Weingarten, an den Ravensburger Gymnasien und auch in Wilhelmsdorf und Wangen hatten die Fehlalarme jeweils Großeinsätze der Polizei ausgelöst und Rektoren, Schüler, Lehrer und Eltern in Aufregung versetzt. Ravensburg hatte zu dem Thema sogar eigens einen „Runden Tisch“ einberufen, um die Vorfälle aufzuarbeiten.

Die psychische Belastung während der Polizeieinsätze ist jedes Mal enorm. Bis zu 200 Polizisten sind vor Ort, denn im Falle eines Amokalarms läuft ein detailliert geplantes „Programm“ ab. Die Schule wird von schwer bewaffneten Einheiten vom Keller bis zum Dach durchsucht, derweil müssen sich Lehrer mit ihren Schülern in den Klassenzimmern verbarrikadieren.

Ein Großteil der Fehlalarme in Ravensburg vor drei Jahren war versehentlich ausgelöst worden – zum Teil außerhalb der Schulzeiten, beispielsweise durch Putzkräfte. In Ravensburg wurden deshalb unter anderem technische Veränderungen an den sogenannten „Auslösestellen“ vorgenommen. In Weingarten war damals ein technischer Defekt Grund des Fehlalarms. (fh)