Polizei bringt Frau in Fachklinik

Offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand hat eine 43-jährige Frau am späten Sonntagabend ihr Zimmer verwüstet. Wie die Polizei berichtet, demolierte sie eine Heizung und beschädigte eine Wand durch Fußtritte. Polizeibeamte trafen die 43-Jährige wenig später im Stadtgebiet an und hatten erheblich Mühe, die aggressive und um sich tretende Frau zu überwältigen. Die 43-Jährige, die einer Beamtin ins Gesicht spuckte und einen Polizisten durch einen Tritt leicht am Bein verletzte, wurde in eine Fachklinik gebracht.