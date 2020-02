Politischer Aktionstag „Schule trifft Rathaus“

Wie funktioniert Kommunalpolitik? Und wie haben Jugendliche die Möglichkeit, in der Politik mitzureden? Antworten auf Fragen wie diese haben Schüler am Aktionstag „Schule trifft Rathaus“ kürzlich in Weingarten gefunden, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Die Weingartener Achtklässlerinnen und Achtklässler haben genaue Vorstellungen, wie ihre Traumgemeinde aussieht. Begleitet von jungen Experten der Landeszentrale für politische Bildung und von Vertretern des Jugendgemeinderats, sammelten die Schüler im großen Sitzungssaal des Amtshauses Ideen und stellten sie anschließend Oberbürgermeister Markus Ewald vor.

Auf der Wunschliste standen, neben einer modernen Schule mit elektronischen Tafeln und neuen Toiletten, laut Pressemitteilung auch ein Partyraum für Jugendliche von 15 bis 18 Jahren, mehr Mülleimer im Stadtgarten und eine jederzeit zugängliche, öffentliche Sportanlage. OB Ewald erinnerte an den Jugendtreff im Haus der Familie und forderte die Schüler auf, die bereits bestehenden, vielseitigen Freizeitangebote der Stadt zu nutzen.

Darüber hinaus ermutigte er sie, sich am politischen Geschehen zu beteiligen – etwa im Jugendgemeinderat, der die Interessen aller Jugendlichen in Weingarten vertrete. Es sei besonders wichtig, sich für die Politik zu interessieren und informiert zu sein. Schließlich würden sich kommunalpolitische Entscheidungen direkt auf den Alltag der Bürger auswirken.