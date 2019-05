Podcast „Sag's Pauly“: Wie ein schwuler Kirchenexperte seine Heimatstadt veränderte

Jürgen Hohl ist ein ungewöhnlicher Mensch. Seine Heimatstadt Weingarten hat es ihm nicht leicht gemacht. Und trotzdem setzt er sich für sie ein, beschäftigt sich mit ihren Traditionen. Er wurde zum Experten für den Blutritt und die Heilig-Blut-Reliquie, etablierte gleich mehrere Museen und entwickelte neue Figuren in der traditionellen Fasnet.

Er übt aber auch laut und deutlich Kritik, wenn ihm etwas nicht passt. Das ist seine Reaktion auf die Ablehnung, die er in seiner Heimatstadt zu spüren bekam.

Schon als Jugendlicher erlebte er Anfeindungen, Mitbürger wechselten die Straßenseite, wenn sie ihm begegneten, andere nannten ihn „Schwein“ - und Schlimmeres. Der Grund: Hohl ist schwul. Er eckte an - so sehr, dass er Weingarten zeitweise verlassen musste. Er hielt es nicht mehr aus.

Im Podcast „Sag’s Pauly“, einem aufgezeichneten Gespräch, spricht Jürgen Hohl ausführlich über Weingarten und seine persönliche Geschichte. Er berichtet, warum er 75 und dennoch gerade erst 17 Jahre alt ist, warum er trotz seiner Homosexualität eine Frau geheiratet hat und was es ihm bedeutet, als Oberschwabe ausgerechnet in Baden für seine Trachtenexpertise ausgezeichnet worden zu sein.

Tiefe Verehrung für die Heilig-Blut-Reliquie

Doch es geht auch um die historischen Eigenheiten seiner Heimat. Eines der Themen, die Hohl besonders beschäftigen, ist der Blutritt, der immer am Freitag nach Christi Himmelfahrt stattfindet. Im Podcast erzählt Hohl, warum die Reliquie sich heute in der Basilika von Weingarten befindet und wem das zu verdanken ist. Er spricht über die tiefe Verbindung, die die Gläubigen mit der Reliquie haben. In der Phiole befindet sich Erde, auf die das Blut Christi nach der Kreuzigung getropft sein soll.

Jedes Jahr pilgern Tausende Menschen nach Weingarten, um an der Prozession teilzunehmen - als Blutreiter oder als Zuschauer und Besucher der Gottesdienste: „Das Heilig-Blut lebt in den Herzen. Das ist Verehrung“, sagt Hohl. „Wir sind dem Himmel ein bisschen näher, denn ein Teil von Christus ist bei uns – wenn man das glaubt. Das ist für mich das größte Wunder.“

Er erzählt, warum er trotz aller Widrigkeiten in der Kirche Kraft findet, und warum er nach vielen Jahren in Weingarten anerkannt und angekommen ist.

Hier hören Sie das ganze Gespräch mit Jürgen Hohl:

