Plätzler verbrennen die diesjährige Fasnet in Weingarten

Mit Wehklagen verabschiedete sich die Plätzlerzunft Weingarten am Dienstagabend von der coronabedingt reduzierten, aber dennoch in verschiedenen Veranstaltungen durchlebten Fasnet. So hieß es für die Narren Abschied zu nehmen. Der Trauerzug mit den trauernden und jammernden Narren, angeführt vom Beerdigungsverein „Großmaul“, bewegte sich in diesem Jahr in den Schlösslehof. Mit einer tränenreichen Leichenpredigt und großer Anteilnahme, wurde der nun scheidenden Fasnet gedacht. Schlussendlich verbrannten die Plätzler im Innenhof in einer mitreißenden Abschieds-Zeremonie die symbolisch als Narr verkleidete „Fasnet`s-Leich“. Für die Veranstaltung galten die aktuell geltenden Corona-Bestimmungen mit 2G oder 2G-plus. Foto: Elke Obser