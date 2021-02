Plätzler rufen Bastel- und Fotowettbewerb für Kinder aus

Sehr viele Bräuche und Veranstaltungen sind dieses Jahr an der Fasnet nicht möglich. Dies betrifft besonders die Kinder: So kann kein Kinderumzug, kein Kinderball und keine Schülerbefreiung stattfinden und auch die Schul- und Museumsbesuche der Kindergärten und Schulklassen müssen entfallen. Dennoch möchte die Plätzlerzunft laut einer Pressemitteilung auch mit den Kindern Fasnet feiern. Dazu seien nun alle gefragt, zu basteln und zu malen und so die „Fasnet dahoim“ selber zu machen, heißt es darin.

Die Plätzlerzunft ruft die Kinder vom Kindergarten bis zur Grundschule dazu auf, eine Maske zu basteln und anschließend ein Foto von sich mit der Lieblingsmaske zu machen – vielleicht sogar im dekorierten Zimmer oder mit einem kleinen Narrenbaum. Damit soll die Weingärtler Fasnet auch dieses Jahr sichtbar sein. Vorlagen für die Masken und eine Anleitung dazu stehen auf der Homepage unter www.plaetzlerzunft.de zu Download bereit. Ebenso können dort die umfangreichen Museumshefte für drei verschiedene Altersgruppen mit vielen Rätseln und Malvorlagen heruntergeladen werden.

Die Fotos können bis zum 14. Februar per E-Mail an museum@plaetzlerzunft.de geschickt werden. Der Zunftrat wird anschließend eine Prämierung mit kleinen Überraschungen durchführen. Die Bilder werden auf der Homepage der Plätzlerzunft sowie auf Facebook und Instagram gezeigt. Zusätzlich werden die prämierten Bilder auch im Schaufenster des Stadtmarketings in der Kirchstrasse ausgestellt.

Zusätzlich laden die Plätzler alle Narren und Weingärtler Bürger zu einer Foto- oder Filmaktion unter dem Motto „Plätzler laden ein zur kreativen Fasnet dahoim“ ein. Dazu sollen diese, sich und ihre Stuben kräftig ins Narrenkleid stecken, um so gemeinsam die Fasnet 2021 zu feiern. Die Plätzlerzunft freue sich über Bilder und Beiträge und ist gespannt auf die originellen Ideen, so der Pressebericht. Natürlich muss bei den Aufnahmen immer an die Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Reglungen geachtet werden. Die Bilder oder auch Kurzvideos können direkt per E-Mail an museum@plaetzlerzunft.de gesendet werden. Die Beiträge werden auf den Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Das Ziel sei, eine große Bildercollage zur Fasnet 2021 zu erstellen, so das Schreiben abschließend.