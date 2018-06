Plätzler wählen am Freitag neue Spitze

Bei ihrer Hauptversammlung am kommenden Freitag, 14. Oktober, um 20 Uhr im Gemeindehaus St. Martin wird die Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten einen Nachfolger für den im Juni überraschend verstorbenen Zunftmeister Klaus Müller wählen. Außerdem werden turnusgemäß einige Zunfträte gewählt.

Zur Wahl steht die bisherige Schriftführerin Susanne Frankenhauser. Sollte Frankenhauser gewählt werden, wäre sie die erste Frau an der Spitze von Weingartens größter Narrenzunft – und auch die erste Zunftmeisterin in der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. Eigentlich wollten die Plätzler Klaus Müller am 10. Juni noch einmal in seinem Amt bestätigen. Doch der langjährige Zunftmeister ist unter tragischen Umständen wenige Tage vorher verstorben. Die Zunft hatte daraufhin die Zunftratswahlen in den Oktober verschoben.

Neben dem Posten des Zunftmeisters wird am 14. Oktober im Gemeindehaus auch der halbe Zunftmeisterat neu gewählt. Das ist alle zwei Jahre der Fall, sodass eine Amtszeit vier Jahre beträgt. Konkret geht es um diese Posten: Schriftführer, Archivar, Ball- und Saalmeister, Dekorationsmeister, Narrenblättleschreiber und Chronist, Plaketten- und Plakatmeister und Umzugsmeister. Die Posten Säckelmeister und Narrenregisseur sind wegen des vorzeitigen Ausscheidens der Amtsinhaber ebenfalls zusätzlich neu zu besetzen.