Plätzler trotzen dem Schneefall

Teilweise heftigen Schneefällen zum Trotz hat die Plätzlerzunft Weingarten am Freitagabend auf dem Münsterplatz die Masken abgestaubt. „Mit dem Maskenabstauben starten wir in unser Brauchtum und unsere Fasnet“, erklärte Zunftmeisterin Susanne Frankenhauser. Der Startschuss ins neue Jahr fiel bereits am Dreikönigstag mit dem „Fasnetseinschnellen“. Am Freitag danach werden traditionell die Masken abgestaubt. Dazu begrüßte Maskenmeister Pierino Leopardi jede der neun Maskengruppen mit dem Staubwedel auf dem Münsterplatz. Danach nahm er den Neu- und Jungnarren den Narreneid ab (Siehe Bild).

Im Anschluss an das Maskenabstauben ging es für die Plätzler ins Kultur- und Kongresszentrum zur Narrenversammlung. Hier stellte die Zunft ihren Narrenfahrplan für 2019 vor. An etwa 20 Narrensprüngen sind die Plätzler dabei. „So haben wir fast jedes Wochenende einen Sprung“, sagt Frankenhauser. Zudem erhielten bei der Narrenversammlung engagierte Mitglieder ihre Jahresorden. „Wer sich dreimal für die Zunft eingesetzt hat, bekommt einen Jahresorden“, erklärt die Zunftmeisterin. „Normalerweise haben wir die immer am Fasnetsdienstag verliehen. Dieses Jahr schon vor Beginn der Fasnet, damit die Mitglieder ihre Orden auch gebührend präsentieren können.“