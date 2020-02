Plätzler nehmen in Weingarten tränenreich Abschied von der diesjährigen Fasnet

„Fasnet ade“ hat es am Dienstagabend bei der Plätzlerzunft in Weingarten geheißen: Mit lautstarkem Wehklagen nahmen die Narren Abschied von der zu Ende gehenden Fasnet.

In einem Trauerzug angeführt vom Beerdigungsverein „Großmaul“ zogen die trauernden und jammernden Narren mit der aufgebahrten Fasnetsleiche durch die Stadt zum Narrenbaum auf den Münsterplatz in Weingarten. Mit einer tränenreichen Leichenpredigt und großer Anteilnahme wurde dort der scheidenden Fasnet gedacht. Sämtliche Narren umringten den Narrenbaum und verbrannten in einer mitreißenden Abschiedszeremonie die Fasnetsleiche.

Um über ihre große Trauer hinwegzukommen, trösteten sich die Narren anschließend mit einem Leichen-Umtrunk in den Lokalen der Stadt.