Plätzler laden zum Museumsfest

Zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 19. Mai, lädt das Fasnetsmuseum der Plätzlerzunft zu einem Museumsfest mit Kindertag ein. Von 14 bis 17.30 Uhr gibt es neben verschiedenen Vorführungen vom Maskenschnitzen bis zum Hässchneidern viel über die Fasnet zu erfahren und selbst auszuprobieren. Mit der interaktiven Museumsrallye können sich die Kinder selbstständig auf Entdeckungstour durch die Weingartener Fasnet begeben. Der Eintritt ist frei.

Seit 16 Jahren besteht nun das Fasnetsmuseum der Plätzlerzunft am Vorderen Ochsen 3. Seit damals haben mehr als 10 000 Besucher, darunter über 4000 Kinder, das Museum besucht. Getreu dem Vers aus dem Weingartener Narrenlied: „So ist’s seit alten Zeiten schon in Altdorf stets gewesen und jeder brave Bürgersohn lernt Narrheit vor dem Lesen!“ hat sich das Fasnetsmuseum zum Ziel gesetzt, die Kinder mit unserer Fasnet vertraut zu machen und die Begeisterung für das närrische Spiel an die nächste Generation weiterzugeben.

Beim Museumsfest wird ein vielfältiges Programm geboten, bei dem Familien mit ihren Kindern im Mittelpunkt stehen. Der Maskenschnitzer Stephan Strauss wird aus einem rohen Holzklotz eine Plätzlermaske schnitzen. Die Kinder selbst sind gefordert, sei es beim Basteln von kleinen Plätzlerfiguren oder beim Malen auf Staffeleien mit dem Zunftmaler Jürgen Frankenhauser-Erlitz.

Als besonderes Highlight für erwachsene Besucher werden erstmals historische Fasnetsfilme gezeigt, die einen faszinierenden Einblick in die Fasnet der 1950er und 1960er ermöglichen. Um 15 Uhr werden die Sieger des Luftballonwettbewerbs vom Gumpigen Donnerstag verkündet.