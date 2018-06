Plätzler-Flohmarkt ist am 16. Juni auf dem Festplatz

Der große überregionale Flohmarkt des Fördervereins Fasnetsmuseum und der Plätzlerzunft findet am Samstag, 16. Juni, von 6 bis 16 Uhr bereits zum 15. Mal auf dem Festplatz in Weingarten statt. Wie die Veranstalter mitteilen, bieten bis zu 300 Stände Altes oder auch Kurioses an. Auch dieses Jahr wird die Plätzlerzunft einen eigenen Stand betreiben, sodass auch Sammler von Fastnachtsartikeln auf ihre Kosten kommen. Im Schatten der Bäume wird es den Kinderflohmarkt geben, wofür keine Standgebühren erhoben werden (reguläre Standgebühren: acht Euro pro Meter). Um den Ablauf beim Aufbau für die Händler zu vereinfachen, gelten folgende Regelungen für die Zufahrt. Ab Freitag 12 Uhr gilt ein Halteverbot auf dem Festplatz. Von 17 bis 19 Uhr besteht wieder die Möglichkeit bereits am Vortag des Flohmarktes Fahrzeuge auf dem Platz abzustellen und so einen festen Standplatz zu reservieren. Anschließend wird der Platz bis Samstagmorgen um 4 Uhr geschlossen. Weitere Infos unter Telefon 0176/51084485 oder flohmarkt@plaetzlerzunft.de. Foto: Veranstalter