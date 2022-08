Neuer OSK-Landeplatz: Pilot weigert sich in Weingarten zu landen

Seit Montag können die Rettungshubschrauber das Areal des Lindenhofstadions in Weingarten anfliegen. Es gab allerdings Komplikationen, da sich ein Pilot der DRF Luftrettung weigerte, dort zu landen.

Grund war laut Maren Wittman von der DRF, dass die Luftaufsicht noch keine offizielle Freigabe erteilt hatte. Das habe sich mittlerweile erledigt und so landete am vergangenen Mittwoch der erste Helikopter.

Normalerweise fliegen die Rettungshubschrauber – hauptsächlich die der DRF Luftrettung – das Dach auf dem St. Elisabethen Klinikum in Ravensburg an. Da das Dach allerdings erneuert wird, müssen die Helikopter bis Dezember auf einen Interimslandeplatz ausweichen.

Eben jener befindet sich im Gebiet des Lindenhofstadions. Von dort könne der Notfallpatient am schnellsten mit dem Rettungswagen abgeholt und nach Ravensburg transportiert werden.

OSK: Alle Vorgaben sind erfüllt

„Alle Vorgaben, die wir für den Landeplatz erfüllen mussten, sind erfüllt, teilweise wurde sogar mehr als vorgeschrieben umgesetzt“, sagt Winfried Leiprecht, Sprecher der Oberschwabenkliniken. Statt einem geforderten Absperrband habe man einen Bauzaun aufgestellt, es gebe nun sogar eine nicht verpflichtende Landebahnbefeuerung, also Lichtsignale zur Navigation für den Piloten.

Wie Maren Wittmann erklärt, gibt es zwei Szenarien, unter denen ein Rettungshubschrauber landet. Erstens die planbaren Landungen – die, die nun in Weingarten stattfinden – und zweitens die bei besonderen Notfällen, bei denen sich der Pilot dazu entscheidet, anderswo zu landen.

Seit der Interimslandeplatz in Weingarten eingerichtet wurde, landet hier der erste Rettungshubschrauber. Die Feuerwehr muss stets mit sechs Mann aus Brandschutzgründen mit dabei sein. (Foto: Feuerwehr Weingarten)

Unter den planbaren Landungen verstehen sich unter anderem die Fälle, in denen der Patient nicht in einem extrem kritischen Zustand ist. Er kann dann vom Rettungswagen abgeholt und in die Klinik transportiert werden. Für diese Art der Landung sei eine Freigabe der Luftaufsicht nötig.

Im Notfall landet der Hubschrauber überall

Sollte es bei einem Patienten jedoch um jede Sekunde gehen, kann der Pilot praktisch immer und überall landen, wo er Platz findet. „Dazu brauchen wir dann natürlich auch keine Feuerwehr oder Markierungen auf dem Boden“, sagt Maren Wittmann. In so einem Fall sei eine Genehmigung der Luftaufsicht ebenfalls irrelevant.

Die Stadt Weingarten hält die planbaren Landungen der Rettungshubschrauber auf ihrer Gemarkung für „notwendig, nachvollziehbar und mit Sicherheit die beste Alternative.“ Der Standort sei erprobt, es gebe keine direkten Anwohner, der Landeplatz könne sehr gut gesichert werden und auch die Zufahrt sei problemlos möglich.

Der kurzzeitige Fluglärm und die Sirenen des Rettungswagens müssten hingenommen werden. Carolin Schattmann, Sprecherin der Stadt Weingarten, sagt: „Es geht hier um Gesundheit und Menschenleben. Sicherheit und Rettung bringen nun mal Nebenwirkungen mit sich, die die Gesellschaft in Kauf nehmen muss. Schließlich kann jeder der nächste sein, der Hilfe benötigt.“

Spiele mit Publikum sind nicht in Gefahr

Wenn der Hubschrauber kommt und im Lindenhofstadion gerade ein Training des SV Weingarten auf dem Nebenplatz 2 stattfindet, muss das Training unterbrochen werden. Die Spieler sowie sämtliche Sportutensilien müssen in sichere Entfernung gebracht werden.

Nicht tangiert seien Spiele, die mit Publikum stattfinden, da diese auf dem Kunstrasenplatz, Nebenplatz 1 oder Hauptspielfeld ausgetragen werden, so die Stadt.

Bei jeder planbaren Landung und jedem Start eines Rettungshubschraubers muss die Feuerwehr Weingarten mit sechs Kräften in einem Tanklöschfahrzeug anrücken. „Wir werden über einen Sonderkanal alarmiert und sehen auf unseren digitalen Funkmeldeempfängern gleich, dass es sich um eine Landung handelt“, sagt Alexander Binder, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr.

Für diese Fälle sei immer für eine Woche eine Staffelbesatzung eingeteilt. Mit den 80 ehrenamtlichen Einsatzkräften rund 130 Flugbewegungen zu bewältigen, sei sicher eine Herausforderung. Dieser stelle man sich jedoch wie bei jedem anderen Einsatz auch.

Feuerwehr ist für dreifachen Brandschutz zuständig

Binder. „Wir sind uns sicher, immer den geeigneten Brandschutz sicherstellen zu können. Dafür haben wir in unserem Intranet eine Liste erstellt, in der jede Woche das Personal inklusive Ersatzpersonal hinterlegt ist.“

Wenn einer der Kräfte nicht von der Arbeit wegkommt, würden die Feuerwehrleute selbstständig für Ersatz sorgen. Bei einem parallelen Einsatz werde die Weingartener Wehr eine Nachalarmierung veranlassen, da die eingeteilte Mannschaft eventuell bereits im anderen Einsatz gebunden ist. „Zwei gleichzeitige Einsatzstellen kommen hin und wieder auch im normalen Alltag vor“, so Binder.

Die Hauptaufgabe bei der Landung eines Helikopters ist die Sicherstellung des Brandschutzes. Es handle sich um einen dreifachen Brandschutz, bestehend aus Wasser, Pulver und Schaum. Je nach Bedarf können die Einsatzkräfte dem Hubschrauberpersonal auch beim Be- und Entladen des Hubschraubers behilflich sein. In einem Gefahrenfall sehe die Priorisierung so aus: Menschenrettung, Brandbekämpfung und Kräftenachforderung.