Phlipp Liss wieder Stadtmeister

Am Sonntag, den 27. März, fanden bei traumhaften Pisten- und Wetterbedingungen die Stadtmeisterschaften 2022 statt. Das Hausskigebiet Golm vom Skiverein Welfen lud mit blauem Himmel die begeisterten Skifahrer zum Wettkampf ein.

Beste Pistenbedingungen waren die optimale Voraussetzung, dass sich die Teilnehmer zwischen sieben und 72 Jahren miteinander messen konnten. Die in der Schülerklasse 14 startende Anne Habisreutinger machte mit einer Laufzeit auf sich aufmerksam, die nur eine halbe Sekunde langsamer als die spätere Siegerin war. Bei den Damen riskierte die bisherigen Stadtmeisterin Stefanie Schädler alles, doch gelang ihrer Schwester Carina die schnellste Zeit. Phillipp Liss verteidigte seinen Titel zum wiederholten Mal und hielt die jungen Wilden mit all seiner Erfahrung auf Distanz. Marco Denzel kam bei den Herren dem Sieger am nächsten und kann erst wieder im kommenden Jahr erneut den Altmeister herausfordern. Die Mannschaftswertung gewann die Organisatorin der Feuerwehr Manuela Walzer mit Sohn Lukas, Ehemann Oli und Phillipp Liss. Die Skischule, bestehend aus den Herren Steinhauser und Sascha Marquart, belegte den zweiten Platz.

Im Zielraum gab es Getränke, eine kleine Stärkung und endlich mal wieder einen Plausch innerhalb der Skifamilie von Weingarten. Durch die großzügige Wertung mit vielen verschiedenen Altersklassen hatte jeder der Teilnehmer eine gute Chance auf ein persönliches Erfolgserlebnis.

Bei der anschließenden Siegerehrung gab es für die stolzen Gewinner Pokale und Medaillen, sowie wertvolle Sachpreise. Insgesamt war es ein gelungenes Event für alle Teilnehmer und den Skiverein Weingarten.

Stadtmeisterin Ski: Carina Schädler; Stadtmeister Ski: Philipp Liss; Stadtmeister Snowboard: Poppemaier Jan; Die vollständigen Ergebnislisten findet Ihr unter: www.skiverein-welfen-weingarten.de/abteilungen/ski-alpin.