PH Weingarten schließt ab Dienstag

Aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Corona-Krise wird die Pädagogische Hochschule (PH) Weingarten ab Dienstag, 24. März, schließen. Laut Pressemitteilung der Hochschule können die Gebäude und Einrichtungen der PH dann bis auf Weiteres nicht mehr durch Studierende und die Öffentlichkeit betreten werden.

Bereits in den vergangenen Tagen seien die Mitarbeiter der Verwaltung größtenteils nach Hause geschickt worden und würden überwiegend im Homeoffice tätig sein. Nur wenige Beschäftigte, die die Systeme und Abläufe am Laufen halten, können die PH künftig noch betreten. Auch die Lehrenden arbeiten von zu Hause aus. Gefragt seien nun neue, kreative Lösungen für die Zusammenarbeit und auch für die Lehre und Prüfungen.

„Es geht uns wie allen anderen Hochschulen darum, unseren Beitrag zur Verlangsamung der Ausbreitung des Virus zu leisten und unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern gerecht zu werden“, begründet das Rektorat in einem Brief an die Hochschulmitglieder diese Maßnahme. „Die einzelnen Schritte folgen der Empfehlung, persönliche Kontakte möglichst zu reduzieren“, so das Rektorat weiter.

Für Studenten werden die wichtigsten Abteilungen, zum Beispiel das Studierendensekretariat, die Allgemeine Studienberatung, das Prüfungsamt, das Praktikumsamt und das International Office auch weiterhin telefonisch oder per E-Mail erreichbar sein.