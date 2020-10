PH Weingarten hat wieder geöffnet

Die Pädagogische Hochschule (PH) Weingarten öffnet ab Montag, 5. Oktober, wieder ihre Türen für Studenten. Unter Einhaltung strenger Hygieneregeln sollen so im kommenden Wintersemester eine begrenzte Zahl von Lehrveranstaltungen wieder in Präsenz stattfinden, heißt es einem Schreiben der Hochschule.

„Wir möchten vor allem den Erstsemestern und den Zweitsemestern ermöglichen, sich untereinander und ihre Dozenten persönlich kennenzulernen und ein kleines Stück normalen Studienalltag zu erleben“, sagt die Rektorin der PH, Karin Schweizer. „Gleichwohl ist weiterhin große Vorsicht geboten.“ Die Rektorin appelliert an alle Studenten und Gäste, sich an die Hygieneregeln zu halten, damit Infektionen an der PH verhindert werden können.

Strenges Hygienekonzept

Die wichtigsten Hygienemaßnahmen seien dabei die Maskenpflicht, Abstandspflicht und Dokumentationspflicht. Wer die Gebäude der PH betritt, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Dies gilt in allen Veranstaltungs- und sonstigen Räumen, auf Fluren und Gängen, in Treppenhäusern und Eingangsbereichen sowie in den sanitären Anlagen. Die Maske darf nur auf dem Sitzplatz während der Veranstaltung oder am Arbeitsplatz abgenommen werden. Der Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen ist jederzeit einzuhalten. Außerdem müssen sich Studierende in jeder Lehrveranstaltung, beim Besuch von Serviceeinrichtungen oder Sprechstunden in Listen eintragen, damit im Notfall Infektionsketten nachvollziehbar sind. Die Vorlesungssäle und Seminarräume werden vor und nach jeder Veranstaltung mindestens zehn Minuten lang gelüftet.

Vorlesung bis 22 Uhr

Um Infektionsrisiken zu minimieren, sei eine Reihe von Maßnahmen ergriffen worden, schreibt die PH. So wurden die Raumkapazitäten und Teilnehmerzahlen reduziert, sodass in den Vorlesungssälen und Seminarräumen die Mindestabstände eingehalten werden können. Außerdem wurden an den Eingängen Desinfektionsmittelspender aufgestellt. In Service-Einrichtungen wurden Plexiglaswände aufgestellt und die Reinigungsintervalle wurden angepasst.

Darüber hinaus sei die gesamte Veranstaltungsplanung umgestellt worden. Die Vorlesungszeiten wurden in die Abendstunden bis 22 Uhr verlängert. Am Freitag und Samstag können Kompaktseminare stattfinden. Ein großer Teil der Lehrveranstaltungen werde jedoch, wie bereits im vergangenen Sommersemester, in digitalen Formaten stattfinden, heißt es von Seiten der Hochschule weiter.

Wer in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person steht oder stand, darf die Hochschule nicht betreten, wenn dieser Kontakt noch nicht mindestens 14 Tage zurückliegt. Wer eines der typischen Covid-19-Symptome wie Geruchs- oder Geschmacksstörungen, Fieber oder trockenen Husten, aufweist, dem ist der Zutritt zu den Hochschulgebäuden ebenfalls untersagt.