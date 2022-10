PH Weingarten begrüßt 692 Erstsemestrige

Für 692 Erstsemestrige hat am Montag mit der Semestereinstiegswoche das Studium an der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten begonnen. Begrüßt wurden die neuen Studierenden von Oberbürgermeister Clemens Moll und dem Prorektor für Lehre und Studium Professor Bernd Reinhoffer. „Es macht uns stolz, dass Sie sich für Weingarten als Studienort entschieden haben“, wird Moll, der als neuer Oberbürgermeister zum ersten Mal an der Erstsemesterbegrüßung der PH teilnahm, in einer Pressemitteilung zitiert. Prorektor Reinhoffer hob mit Blick auf die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen die Bedeutung von Bildung hervor. Bildung sei ein Schlüssel für nachhaltige Entwicklung und auch eine Voraussetzung für eine vielfältige demokratische Gesellschaft.

Von den 692 Erstsemestrigen haben sich 182 für den Bachelor Lehramt Grundschule, 120 für das Lehramt Sekundarstufe I und 144 für die sonstigen Bachelorstudiengänge entschieden. Bei den Masterstudiengängen haben 97 im Lehramt Grundschule, 92 im Lehramt Sekundarstufe I sowie 57 in den sonstigen Masterstudiengängen begonnen. Insgesamt zählt die PH Weingarten im aktuellen Wintersemester damit 3413 Studierende.