PH Weingarten öffnet ihre Türen für Schüler

Im Rahmen der Ausbildungsoffensive „Test the best“ besuchten Jugendliche aus Weingarten die Pädagogische Hochschule.

Durch die Beteiligung am Programm möchte die PH einen Beitrag zur Zukunftsplanung der Weingartner Jugendlichen leisten, die sich durch „Test the best“ mit der Frage „Studium oder Ausbildung – was will ich eigentlich mal werden?“ praktisch auseinandersetzen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Mit dem Ziel, den Jugendlichen umfassende Eindrücke zum studentischen Leben, der Hochschule und dem späteren Berufsfeld der Lehrerin oder des Lehrers zu ermöglichen, hielt Holger Zieris, Dozent des Fachs Physik, eine Vorlesung zum Thema „Ernstfall Schule! Schulunterricht in der Praxis“.

Dabei war der Vorlesungssaal alles andere als ein Ort des passiven Zuhörens, mit sichtlich viel Spaß wurde Tafelfußball, „Tabu“, „Wer wird Millionär?“ und „Kofferpacken“ gespielt. In Aktion konnte Gelerntes aktiviert, Neues verstanden und Wissen gefestigt werden.