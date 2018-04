PH-Entscheidung:Kreisrat ist empört

Als ein verheerendes Signal hat Grünen Kreis- und GOL-Stadtrat Siegfried Spangenberg die bevorstehende Beendigung des Ausbildungsganges „Politik“ an der Pädagogischen Hochschule (SZ berichtete) bezeichnet. Er sei empört und habe die Nachricht mit Bestürzung aufgenommen, heißt es in einer Stellungnahme. „Dieser Absicht ist völlig unangemessen gerade in unserer derzeit hochsensiblen politischen Situation“, schreibt Spangenberg. Die Begründung des Rektorates der Pädagogischen Hochschule für diesen Schrittt, man müsse sparen, sei ein „absolut falsches und verheerendes Signal an die Öffentlichkeit zu verstehen.“

Spangenberg protestiert gegen „das überfallartige rasche Vorgehen der Verwaltung der PH in dieser Frage“ und fordert gleichzeitig „eine eingehende hochschulinterne und auch öffentliche Diskussion vor jeder Entscheidung des Senates.“ Er erwarte, dass bei dieser Debatte in der Abwägung finanzielle Erwägungen nicht an erste Stelle gesetzt werden. An erster Stelle habe die „Wichtigkeit der politischen Bildung an unseren Schulen durch dafür qualifizierte Lehrkräfte“ zu stehen, die auch von der Hochschulverwaltung letztlich erkannt, anerkannt und dann auch umgesetzt werde.