„Pfundskerl“ und Herr der Stöcke

Ohne Eis und Schnee kann der Eisschützenclub Weingarten zwar leben, aber nicht ohne Peter Erne. Nicht nur, dass der drahtige Mann als Sportwart für Spielstätte und Sportgeräte sorgt und Turniere organisiert. Nein, darüber hinaus pflegt er die Grünanlagen rund ums Vereinsheim im Vorderochsen und repariert und tut und macht, wo Not an Mann ist: „Rumsitzen ist nicht mein Ding“, sagt der fitte 78-Jährige.

Was der Mann im Laufe seines Lebens an ehrenamtlicher Arbeit zum Wohl der verschiedenen Vereine, und damit der Allgemeinheit, geleistet hat, das geht auf keine Kuhhaut. Der Eisschützenclub, in dessen Dienst sich Erne seit 20 Jahren stellt, ist da nur die letzte Etappe eines von jung an in Vereinen engagierten Lebens. Ob Fußball, Radfahren, Skifahren oder Fasnet, alles betrieb Peter Erne im Verein.

Er suchte dort nicht nur seinen eigenen Benefit, sondern machte sich über die Pflege des eigenen Hobbys immer auch im Vereinsleben stark. Ohne viel darüber nachzudenken, handelte er nach dem abgewandelten Kennedy-Motto: „Frag nicht, was dein Verein für dich, sondern was du für deinen Verein tun kannst.“ Seit den Sechzigerjahren lebt der gebürtige Ravensburger in Weingarten, wo er 40 Jahre bei Elektro Steinhart arbeitete. Und auch da hatte er, nach eigenen Angaben, neben seiner Arbeit immer das Ganze im Blick und half, wo Not an Mann war.

Diese Eigenschaft zeichnet den Familienvater auch in seiner Freizeit aus. Davon profitierte der Radfahrerverein, wo Erne als Tourenwart fungierte. Oder die Plätzler, denen er jahrelang seine handwerklichen Fähigkeiten als Elektriker zur Verfügung stellte. 15 Jahre lang war er überdies Stadionsprecher im Fußballverein und davor Trainer der Frauenmannschaft. Und nicht zu vergessen, bei den Altentrommlern marschiert der sportliche Endsiebziger beim Welfenfest bis heute mit, wenn nicht gerade Corona allem einen Strich durch die Rechnung macht. Das bekommt auch der Eisschützenclub zu spüren, wo dieses Jahr alle heimischen und Auswärtsturniere abgesagt sind und damit viel Organisationsarbeit und der Austausch mit anderen Vereinen entfällt.

Und dennoch gibt es für Peter Erne, der das Amt des Sportwarts seit knapp 20 Jahren „am Hals hat“, wie er schnoddrig sagt, noch genügend zu tun. 10 bis 15 Stunden pro Woche ist er auf der Anlage in der Haslachstraße zugange. Hält den Platz in Ordnung, entfernt Schmutz, frischt die Spielfeldlinien auf und wartet die Spielgeräte für das Training der Aktiven und Senioren. Er mäht den Rasen des weitläufigen Hanggeländes, stutzt Hecken, Büsche, Bäume, was nicht nur dem Verein zugute kommt, sondern auch zur Stadtverschönerung beiträgt.

Vor ein paar Jahren erst hat er die gesamte morsch gewordene Platzeinfassung durch neue Balken ersetzt. Alles Dinge, die nicht zu den Aufgaben eines Sportwarts gehören, und die viel Geld kosten würden, vergäbe man die Arbeiten an einen Gärtner. Doch mit Gartenarbeiten hört sein freiwilliges Engagement noch lange nicht auf. Im Vereinsheim repariert er, was in die Jahre gekommen ist. Baute schon mal einen Kabelkanal für die Elektrik oder reinigt die Bierleitung am Tresen. Bewirtet Spieler nach dem Training, füllt Kühlschränke oder instruiert interessierte Gruppen über Spielregeln zum Eisstockspiel, das man ja bekanntlich das ganze Jahr auf Asphalt spielen kann und nicht nur auf Eis.

Immer an seiner Seite: sein Hund Benny. Als seine Frau vor drei Jahren starb, blieb ihm der 15 Jahre alte Westie-Rüde und der weicht nicht von seiner Seite. Benny ist sozusagen das Maskottchen des Vereins, der bei keinem Training, keinem Turnier fehlt und tapfer mit Herrchen die vielen Hin und Hers zu den Spielfeldern abdackelt, Lust und Frust über Spielausgang teilend.

Zur Motivation seines großen Engagements sagt Peter Erne: „Mir tut das gut! Ich mache das gerne. Ich bin keiner, der daheim rumhockt und versauert. Ich muss raus, mich bewegen.“ Er wolle den Vereinen helfen und dabei habe er selber „wunderbare Zeiten“ erlebt. „Solange ich das kann, mache ich das“, sagt Peter Erne.

Und seine Mitstreiter wissen das zu schätzen: „Ohne Peter Erne geht hier gar nichts“, sagt Herbert Oehler. „Er ist ein Pfundskerl und für jeden da“. Er sorge dafür, dass jeder die für ihn passenden Stöcke bekomme. „Ohne ihn hätten wir nicht jede Woche unseren großen Rentnerspaß“, resümiert der Freund aus Kindertagen, Kurt Hanschitz. Den mittwochlichen Rentnerspaß beendet jeweils ein gemeinsames Bierchen. Und mittendrin, hoch geschätzt und hoch zufrieden: Peter Erne, die gute Seele der Eisstockschützen.