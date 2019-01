Pfarrer Bucher in Dekanatsleitung gewählt

Die Wahlversammlung des katholischen Dekanats Allgäu-Oberschwaben hat Pfarrer Ekkehard Schmid aus Weingarten in seinem Amt als Dekan bestätigt. Mit 55 von 60 Stimmen wurde er für weitere sieben Jahre wiedergewählt. Das teilt das katholische Dekanat in einem Schreiben mit.

Als seine Stellvertreter wurden die Pfarrer Claus Blessing aus Wangen und Reinhold Hübschle aus Ravensburg ebenfalls bestätigt. Neu in die Dekanatsleitung gewählt wurde Pfarrer Thomas Bucher aus Bad Waldsee als weiterer stellvertretender Dekan. Der bisherige stellvertretende Dekan, Pater Anatham Antony aus Aulendorf, stellte sich nicht wieder zur Wahl, um für Aufgaben in seiner Ordensgemeinschaft frei zu sein.

Florian Müller verabschiedet

Im Rahmen des Abendlobs in der Basilika, das der Wahlversammlung voranging, wurde Dekanatsreferent Florian Müller feierlich verabschiedet. Beinahe 18 Jahre leitete er die Dekanatsgeschäftsstelle im Schussental. Dekan Schmid lobte ihn laut Pressemitteilung für seine hohe fachliche und menschliche Kompetenz und seinen stets zuverlässigen Dienst. Er bedauerte seinen Weggang und wünschte ihm alles Gute für seine neuen Aufgaben in der Stiftung Liebenau.

Der 54-jährige Schmid, der neben seinem Amt als Dekan weiter Pfarrer der Basilika-Gemeinde St. Martin in Weingarten bleibt, leitet im Auftrag des Bischofs das Dekanat Allgäu-Oberschwaben. Schmid hat dabei die Dienstaufsicht über zahlreiche kirchliche Einrichtungen des Dekanats und ist Dienstvorgesetzter der Pfarrer. Über 156 000 Katholiken leben in einem der größten Dekanate in Württemberg, das nahezu deckungsgleich mit dem Landkreis Ravensburg ist und aus 113 Kirchengemeinden besteht. Für diese wolle er da sein, betonte Schmid bei seiner Kandidatenvorstellung: „Das Dekanat ist für mich kein Selbstzweck. Es hat möglichst praxisnah zu sein, hilfreich für die Gemeinden und die pastoralen Mitarbeiter“, wird er in dem Pressetext zitiert. Solidarität und Subsidiarität seien ihm zwei wichtige Anliegen im Blick auf das Dekanat. Dabei forderte er, über den eigenen Kirchturm hinauszudenken und solidarisch zu sein, nicht erst, wenn es „brennt“. Die Gemeinschaft im Dekanat lebe von einem vernetzten Miteinander und von der menschlichen Begegnung. Dabei verstehe er sich als Fürsorger und als kritisches und einforderndes Gegenüber. Das Dekanat sei dort gefragt, wo die einzelne Gemeinde etwas allein nicht leisten könne.

Die Kirche sei für Schmid nicht Ziel, sondern vorläufiger Zweck. Sie habe stets Wege zwischen Tradition und Innovation, nötiger Betriebsamkeit und Vision zu finden. Die Frage „Was lassen wir, was wagen wir neu?“ sei für ihn keine Frage von „Entweder - Oder“, sondern vielmehr von „Sowohl als auch“.