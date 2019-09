Pfanne im Ofen vergessen

Einen Notruf aufgrund starker Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Kirchstraße hat die Polizei am Sonntag gegen 11.30 Uhr erhalten. Es stellte sich heraus, dass die Bewohnerin einen Backofen angeschaltet hatte, in dem sich noch eine Pfanne mit altem Fett befand, teilte die Polizei mit. Durch die Hitze im Ofen kam es zu der starken Rauchentwicklung, die jedoch schnell durch intensives Lüften und Entfernen der Pfanne seitens der Freiwilligen Feuerwehr Weingarten bekämpft werden konnte.