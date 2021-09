Pedelecfahrerin von Auto erfasst

Am Samstag ist eine 65-jährige Pedelecfahrerin schwer verletzt worden: Sie hat an der Einmündung Gablerstraße in die Waldseer Straße die rote Ampel an der dortigen Fußgängerfurt missachtet und einfach die Straße überquert. Dabei wurde die Frau von einem ordnungsgemäß fahrenden Mercedes erfasst, wie die Polizei berichtet.

Durch den Zusammenstoß wurde die 65-Jährige, die keinen Helm trug, zu Boden geschleudert. Daraufhin musste die Frau schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Polizei ist bei dem Unfall ein Sachschaden von mehr als 2000 Euro entstanden.

Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Ravensburg, Telefon 0751/803-0, zu melden.